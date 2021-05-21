0
0
0
НОВОСТИ

Террористы готовят химическую атаку в Сирии - МИД РФ

15:14 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористическая организация "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) готовится осуществить в Сирии очередную провокацию с использованием отравляющих веществ против мирного населения. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Из надежного источника получена информация о том, что орудующая на территории Сирии террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" ведет подготовку к осуществлению очередной провокации с использованием отравляющих веществ по отработанному сценарию при участии псевдогуманитарщиков из "Белых касок". Предполагается, что накапливаемые ими в настоящее время в идлибской зоне деэскалации на севере страны химикаты будут применены против мирного населения", - отметила дипломат.

По ее словам, хорошо известно, что "действующие в Сирии террористические формирования и их пособники с подачи своих зарубежных кураторов прибегают к тактике постановочных химических атак". "Ответственность за эти провокации в рамках раскручиваемых впоследствии пропагандистских кампаний неизменно возлагается на правительство Сирии", - добавила она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 21.05.2021
Ситуация с ценами на продукты обостряется на фоне нестабильной мировой конъюнктуры - Путин
0
24
15:11 21.05.2021
Палестинцы столкнулись с израильской полицией после молитвы
0
25
15:00 21.05.2021
Поддержка экстремистской организации будет грозить лишением права избираться - поправка
0
60
14:32 21.05.2021
В России стали реже менять имя и фамилию
0
110
14:12 21.05.2021
Маск предлагает создать международную базу на Луне
0
146
14:00 21.05.2021
Число погибших в коллекторе под Таганрогом неизвестно из-за затопления колодца - мэр
0
187
13:32 21.05.2021
Половина жителей Индии не соблюдает масочный режим во время эпидемии коронавируса - СМИ
0
179
13:20 21.05.2021
Семь человек погибли после отравления на очистных сооружениях под Таганрогом - источник
0
239
13:05 21.05.2021
Мир стоит на пороге новой угрозы - дипфейков, считает Песков
0
233
13:00 21.05.2021
Украинская армия обстреляла из крупнокалиберных минометов север Донецка, сообщили в ДНР
0
215

Возврат к списку