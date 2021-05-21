Террористы готовят химическую атаку в Сирии - МИД РФ
15:14 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Террористическая организация "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) готовится осуществить в Сирии очередную провокацию с использованием отравляющих веществ против мирного населения. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
"Из надежного источника получена информация о том, что орудующая на территории Сирии террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" ведет подготовку к осуществлению очередной провокации с использованием отравляющих веществ по отработанному сценарию при участии псевдогуманитарщиков из "Белых касок". Предполагается, что накапливаемые ими в настоящее время в идлибской зоне деэскалации на севере страны химикаты будут применены против мирного населения", - отметила дипломат.
По ее словам, хорошо известно, что "действующие в Сирии террористические формирования и их пособники с подачи своих зарубежных кураторов прибегают к тактике постановочных химических атак". "Ответственность за эти провокации в рамках раскручиваемых впоследствии пропагандистских кампаний неизменно возлагается на правительство Сирии", - добавила она.
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