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Десять рабочих погибли при ЧП во время очистки коллектора - мэр Таганрога

16:00 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десять человек погибли в результате ЧП на очистных сооружениях в Ростовской области, сообщил ТАСС глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

"10 погибших", - сказал он, отвечая на вопрос о числе погибших в результате инцидента.

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