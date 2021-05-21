Десять рабочих погибли при ЧП во время очистки коллектора - мэр Таганрога

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десять человек погибли в результате ЧП на очистных сооружениях в Ростовской области, сообщил ТАСС глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

"10 погибших", - сказал он, отвечая на вопрос о числе погибших в результате инцидента.