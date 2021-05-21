Индия передаст РФ образец индийского штамма коронавируса - посол
16:12 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нью-Дели работает над передачей российской стороне для изучения образца индийского штамма коронавируса. Об этом сообщил журналистам в пятницу посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма.
"Запрос был получен индийской стороной. Индийские власти работают над этим", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.
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