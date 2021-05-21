Застройщики выступили против привлечения заключенных на работы

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Застройщики выступили против привлечения на работы заключённых. Ранее глава ФСИН Александр Калашников предложил создавать исправительные центры для осуждённых на крупных стройках.

По его словам, около 188 тысяч заключённых имеют право на замену наказания на принудительные работы.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик заявил, что допускать заключённых на стройки на территории городов неэффективно. По его словам, для обеспечения безопасности будут тратиться слишком крупные суммы.

«Обсуждение этой темы у застройщиков жилья было очень бурным. Фактически все застройщики, из разных регионов, независимо от величины, сошлись в одном и том же: вряд ли данная инициатива будет застройщикам жилья интересна. Первая причина: качество работ данной категории людей будет достаточно низким. А второе: затраты, связанные с охраной и выполнением других требований, связанных с обеспечением безопасности будут достаточно высокими. Соответственно, эффективность этой меры для них будет очень низкой. Можно говорить об использовании этого контингента на каких-то других видах строительства, кроме строительства в городах и уж тем более жилищного. Это должны быть масштабные очень стройки вне городов».

В конце апреля сообщалось, что российские власти намерены привлечь заключённых к строительству БАМа и Транссиба. Этот вопрос прорабатывают Минтранс, ФСИН и РЖД.