В Госдуму внесен законопроект о штрафах за публикацию инструкций по переделке оружия

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов Госдумы и сенаторов в пятницу внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект о введении административной ответственности за публикацию в СМИ и интернете инструкций по изготовлению оружия или восстановлению его боевых свойств. Документ размещен в думской электронной базе.

Поправки предлагается внести в статью 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которой сейчас установлена ответственность за публикацию инструкций по изготовлению взрывных устройств и взрывчатки. Ответственность предлагается распространить на размещение советов по изготовлению "оружия, самостоятельному изготовлению или переделке основных частей огнестрельного оружия, восстановлению боевых свойств списанного оружия".

Также предлагается увеличить штрафы в данной статье. Для граждан они составят от 10 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас от 4 тыс. до 5 тыс. рублей), для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (сейчас от 40 тыс. до 50 тыс. рублей), максимальный штраф для должностных лиц составит 80 тыс. рублей (сейчас 50 тыс. рублей). Штрафы для юридических лиц предлагается оставить прежними - от 800 тыс. до одного миллиона рублей.