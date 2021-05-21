Избыточная смертность в масштабах мира превысила официальные данные о потерях из-за коронавируса - ВОЗ
17:12 21.05.2021 Источник: Эхо Москвы
Избыточная смертность в прошлом году в масштабе всего мира на 1 млн 200 тыс человек превысила официальные данные стран о потерях от коронавируса – это подсчеты ВОЗ.
По данным организации, за 2020 на планете умерли на 3 млн человек больше обычного, в то время как суммарно зарегистрированные смерти от ковид-19 – почти вдвое ниже.
К настоящему моменту в мире, по данным Университета Джона Хопкинса, умерли от коронавируса почти 3,5 млн человек, переболели – почти 165. Эхо Москвы
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