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Избыточная смертность в масштабах мира превысила официальные данные о потерях из-за коронавируса - ВОЗ

17:12 21.05.2021 Источник: Эхо Москвы

Избыточная смертность в прошлом году в масштабе всего мира на 1 млн 200 тыс человек превысила официальные данные стран о потерях от коронавируса – это подсчеты ВОЗ.

По данным организации, за 2020 на планете умерли на 3 млн человек больше обычного, в то время как суммарно зарегистрированные смерти от ковид-19 – почти вдвое ниже.

К настоящему моменту в мире, по данным Университета Джона Хопкинса, умерли от коронавируса почти 3,5 млн человек, переболели – почти 165. Эхо Москвы

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