Андрей Воробьев проверил готовность к летним каникулам лагеря «Старая Руза»
17:15 21.05.2021
|Фото пресс-службы правительства Московской области
Чтобы найти лагерь для ребенка родителям было проще и быстрее, по поручению губернатора запущен портал «Детский отдых в Подмосковье», который содержит полную информацию о каждом учреждении. На путевки в лагеря, зарегистрированные на сайте МирПутешествий.РФ, действует кэшбэк: родители могут вернуть 50% стоимости, но не более 20 тыс. руб. Для этого путевку необходимо оплачивать онлайн картой «МИР», зарегистрированной в программе лояльности.
Кроме того, в регионе предусмотрена компенсация за самостоятельно приобретенную путевку. Ее могут получить жители льготных категорий: дети из многодетных семей, дети погибших военнослужащих, дети-инвалиды и сопровождающее их лицо, а также ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
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