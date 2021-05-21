Андрей Воробьев проверил готовность к летним каникулам лагеря «Старая Руза»

17:15

Фото пресс-службы правительства Московской области

В Московской области совсем скоро, на летних школьных каникулах, начнут работу 96 детских оздоровительных лагерей. Губернаторпроверил готовность к летнему сезону лагеря «Старая Руза». «1 июня начинаются смены, все путевки уже выкуплены – 4-я смена пока остается. Очень важная инициатива президента – возвращается 50% стоимости детской путевки, это здорово. Поэтому я надеюсь, что все, кто запланировали, смогут отправить ребят в летние лагеря», – сказал губернатор.

Чтобы найти лагерь для ребенка родителям было проще и быстрее, по поручению губернатора запущен портал «Детский отдых в Подмосковье», который содержит полную информацию о каждом учреждении. На путевки в лагеря, зарегистрированные на сайте МирПутешествий.РФ, действует кэшбэк: родители могут вернуть 50% стоимости, но не более 20 тыс. руб. Для этого путевку необходимо оплачивать онлайн картой «МИР», зарегистрированной в программе лояльности.

Кроме того, в регионе предусмотрена компенсация за самостоятельно приобретенную путевку. Ее могут получить жители льготных категорий: дети из многодетных семей, дети погибших военнослужащих, дети-инвалиды и сопровождающее их лицо, а также ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации.