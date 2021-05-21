Страны Балтии предполагают вместе купить системы залпового огня большой дальности
17:40 21.05.2021 Источник: Интерфакс
Министры обороны трех стран Балтии, встретившиеся в пятницу на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляе, обсудили возможное сотрудничество в будущем при покупке систем залпового огня большой дальности, сообщает агентство BNS.
"Это мог бы быть долгосрочный новый проект развития совместных региональных сил Балтийских стран", - сказал литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
Как говорится в сообщении министерства обороны Литвы, этот проект находится в стадии оценки.
Анушаускас, министр обороны Эстонии Каале Лаанет и глава оборонного ведомства Латвии Артис Пабрикс договорились координировать действия стран Балтии в преддверии российско-белорусских учений "Запад-2021", а также призвали Москву и Минск обеспечить прозрачность этих маневров.
Кроме того, стороны при обсуждении совместных проектов приветствовали важный прорыв в деле усиления мощностей наблюдения на Балтике.
"Наконец мы добились того, чтобы наши системы были согласованы, и теперь мы можем обмениваться данными картины моря. Это расширяет возможности наблюдения за морем и создает прекрасные условия для раннего предупреждения о вероятной угрозе", - подчеркнул Анушаускас.
Министры также договорились координировать действия в поддержку усилий Украины добиваться евроатлантической интеграции.
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