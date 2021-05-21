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НОВОСТИ

Страны Балтии предполагают вместе купить системы залпового огня большой дальности

17:40 21.05.2021 Источник: Интерфакс

Министры обороны трех стран Балтии, встретившиеся в пятницу на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляе, обсудили возможное сотрудничество в будущем при покупке систем залпового огня большой дальности, сообщает агентство BNS.

"Это мог бы быть долгосрочный новый проект развития совместных региональных сил Балтийских стран", - сказал литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

Как говорится в сообщении министерства обороны Литвы, этот проект находится в стадии оценки.

Анушаускас, министр обороны Эстонии Каале Лаанет и глава оборонного ведомства Латвии Артис Пабрикс договорились координировать действия стран Балтии в преддверии российско-белорусских учений "Запад-2021", а также призвали Москву и Минск обеспечить прозрачность этих маневров.

Кроме того, стороны при обсуждении совместных проектов приветствовали важный прорыв в деле усиления мощностей наблюдения на Балтике.

"Наконец мы добились того, чтобы наши системы были согласованы, и теперь мы можем обмениваться данными картины моря. Это расширяет возможности наблюдения за морем и создает прекрасные условия для раннего предупреждения о вероятной угрозе", - подчеркнул Анушаускас.

Министры также договорились координировать действия в поддержку усилий Украины добиваться евроатлантической интеграции.

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