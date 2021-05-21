В Минтруде России назвал инициативу Романа Романенко заслуживающей внимания
18:38 21.05.2021
|Фото сайта duma.gov.ru
«Первый шаг сделан: мы заручились поддержкой профильного министерства. Дальше уже предстоит разработка самого механизма выделения средств на сертификаты и способов их погашения. Для этого, конечно, понадобится помощь экономистов», - считает Роман Романенко.
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