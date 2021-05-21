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НОВОСТИ

В Минтруде России назвал инициативу Романа Романенко заслуживающей внимания

18:38 21.05.2021

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Фото сайта duma.gov.ru
В Министерстве труда и социальной защиты РФ поддержали инициативу депутата Госдумы, бывшего летчика-космонавта, Героя России Романа Романенко о введении специального сертификата на первое трудоустройство выпускников вузов и сузов. Этот сертификат должен стимулировать работодателей к приёму на работу граждан без опыта работы. Сертификат номиналом 100 тыс. рублей, предлагается выдавать каждому выпускнику с дипломом об образовании. Этими финансами мог бы воспользоваться работодатель в качестве компенсации своих расходов на уплату страховых взносов за работника. Как отметила замминистра труда и соцразвития Елена Мухтиярова, это предложение заслуживает внимания.

«Первый шаг сделан: мы заручились поддержкой профильного министерства. Дальше уже предстоит разработка самого механизма выделения средств на сертификаты и способов их погашения. Для этого, конечно, понадобится помощь экономистов», - считает Роман Романенко.





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