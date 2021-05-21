Зеленский ввел санкции против российских компаний

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях в отношении ряда российских компаний, в числе которых Первый канал, НТВ, ВГТРК и другие. Соответствующий указ главы украинского опубликован в пятницу.

Согласно документу, среди компаний, к которым применяются санкции, оказались также ТНТ, "Россия сегодня", РБК, "Московский комсомолец".

Указом также предписано применить санкции к "Яндексу".