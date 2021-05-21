В ОП предложили добавить к нулевой ипотеке для многодетных субсидированный наем жилья
19:47 21.05.2021
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Фото Александра Чикина
Как считает Рыбальченко, многодетным семьям требуется системная и масштабная помощь, причём в поддержке нуждаются не только матери, но и многодетные отцы, обеспечивающие благополучие семей.
Напомним, вице-спикер Петр Толстой возглавил рабочую группу, которой предстоит сформировать набор новых мер, направленных на поддержку многодетных семей. Одной из главных инициатив стало предложение об обнулении ипотеки для многодетных. «Надо двигаться к тому, чтобы с рождением третьего ребенка процент по ипотеке обнулялся. Это возможно сделать», – считает парламентарий.
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