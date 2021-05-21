В ОП предложили добавить к нулевой ипотеке для многодетных субсидированный наем жилья

19:47

Фото Александра Чикина





Предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого о введении "нулевой ипотеки" для многодетных семей было поддержано в Общественной палате РФ. По словам заместителя председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергея Рыбальченко, вопрос доступности жилья для многих многодетных семей стоит на первом месте. "Я поддерживаю предложение о нулевой ипотеке Петра Толстого. При этому нужно признать, что не все многодетные семьи смогут взять ипотеку. Одной из форм поддержки должен стать субсидированный наем жилья, когда государство софинансирует расходы многодетной семьи на съем жилья, достаточно комфортного для ее проживания», – считает общественник.

Как считает Рыбальченко, многодетным семьям требуется системная и масштабная помощь, причём в поддержке нуждаются не только матери, но и многодетные отцы, обеспечивающие благополучие семей.

Напомним, вице-спикер Петр Толстой возглавил рабочую группу, которой предстоит сформировать набор новых мер, направленных на поддержку многодетных семей. Одной из главных инициатив стало предложение об обнулении ипотеки для многодетных. «Надо двигаться к тому, чтобы с рождением третьего ребенка процент по ипотеке обнулялся. Это возможно сделать», – считает парламентарий.