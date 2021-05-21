Сбербанк провел дискуссию о поиске зарубежных активов должников на Петербургском международном юридическом форуме

19:51

Сбербанк провел дискуссионную сессию «Банкротство состоятельных граждан: тайны зарубежных активов» на Петербургском международном юридическом форуме. Модерировал сессию начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов.

Дискуссия была посвящена актуальной теме поиска активов за рубежом. Внутренние ресурсы для повышения эффективности взыскания задействовать все сложнее, поэтому кредиторы неизбежно обращают внимание на заграничное имущество должников.

В мероприятии приняли участие профессиональные кредиторы, эксперты в сфере финансовых расследований, арбитражные управляющие, а также зарубежные специалисты из Германии и Испании. Участники сессии обсудили, в каких ситуациях целесообразно искать активы должника за границей, каковы оптимальные алгоритмы поиска информации о них, как правильно использовать полученную информацию, можно ли обратить взыскание на цифровые активы и как распределять издержки при поиске зарубежных активов должника-банкрота.

Как отметили эксперты, в поиске имущества должника полезны не только запросы в официальные инстанции, но и мониторинг его социальных сетей. Обычной практикой является обращение к частным детективам, которые помогают установить направления поиска. Трудности возникают и при финансировании поиска активов и обращении взыскания: по мнению экспертов это должны финансировать кредиторы. Сильно осложняет процесс отсутствие законодательства о трансграничном банкротстве, необходимость принятия которого назрела давно.

«По данным наших аналитиков 5% бенефициаров российского бизнеса имеют активы за границей, и самые популярные зарубежные юрисдикции – это США, Франция, Испания, – рассказал Евгений Акимов. – При этом на состоятельных должников работают профессиональные команды юристов, которые помогают прятать имущество и защищать его от кредиторов. Исходя из нашей практики, на «взлом обороны» тратится в пять раз больше ресурсов, чем на ее выстраивание. Успешных кейсов по нахождению активов довольно много, а вот с реальным взысканием все намного сложнее: иностранная юрисдикция существенно осложняет возврат средств. На нашей дискуссионной сессии вместе с экспертами мы обсудили, как арбитражным управляющим и кредиторам действовать в том случае, если они понимают, что у должника имеются заграничные активы. Отдельно поговорили о таком современном явлении, как цифровые активы, которые получают все большее распространение и способах их взыскания. Это и криптовалюты, и квази-деньги, и объекты в онлайн-играх и многое другое. О методах взыскания цифровых активов мы обязательно будем говорить и на других конференциях, поскольку актуальность этой темы стремительно растет».