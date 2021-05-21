Илона Маска пригласили в Россию строить завод Tesla
20:25 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минпромторг РФ пригласил Илона Маска обсудить строительство завода Tesla в России, говорится в аккаунте министерства в Twitter.
"Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим", - говорится в сообщении.
Ранее в ходе просветительского марафона "Новое знание" глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что американская компания Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство. Целый ряд регионов РФ уже публично предложил Маску создать производство на их территории.
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