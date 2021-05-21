0
0
105
НОВОСТИ

Небензя: "Совбез ООН будто прячется от мирового сообщества"

20:45 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Безопасности ООН игнорирует ослабление коронавирусных ограничений и будто прячется от международного сообщества, сохраняя дистанционный формат работы. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности, которое в очередной раз прошло в режиме видеоконференции, как и все предыдущие заседания с весны прошлого года.

"Не могу не выразить сожаление в связи с продолжающейся практикой использования Советом виртуального формата обсуждения вопросов поддержания международного мира и безопасности, - указал Небензя. - Все мы знаем, что буквально вчера Генеральная Ассамблея прошла очередной этап повышения уровня своей открытости - в ее зале заседаний состоялись дебаты по Ближнему Востоку с участием прибывших из-за рубежа делегаций".

Российский дипломат напомнил о том, что принимающий штаб-квартиру ООН город Нью-Йорк активно снимает ограничения. "Совет же, напротив, продолжает упорно игнорировать эти тенденции, будто продолжая прятаться от международного сообщества", - добавил он, призвав как можно скорее вернуться к работе в очном формате.

В четверг в штаб-квартире ООН прошло крупнейшее мероприятие в очном формате с начала пандемии - заседание Генеральной Ассамблеи по ситуации в палестино-израильском конфликте. На него прибыли лично главы МИД Палестины, Пакистана и Турции. На полях заседания состоялся ряд двусторонних встреч.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:25 21.05.2021
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,9
0
13
20:53 21.05.2021
На выборах в Перу лидирует левый радикал
0
81
20:25 21.05.2021
Илона Маска пригласили в Россию строить завод Tesla
0
137
19:51 21.05.2021
Сбербанк провел дискуссию о поиске зарубежных активов должников на Петербургском международном юридическом форуме
0
172
19:47 21.05.2021
В ОП предложили добавить к нулевой ипотеке для многодетных субсидированный наем жилья
0
152
19:47 21.05.2021
В Болгарии спецслужбы прослушивали оппозиционеров
0
167
19:30 21.05.2021
В Нигерии убит глава "Боко Харам"
0
207
19:25 21.05.2021
Зеленский ввел санкции против российских компаний
0
229
19:20 21.05.2021
Иран может прекратить 60-процентное обогащение урана
0
181
18:59 21.05.2021
Захарова: Диппредставительства РФ в США работают, несмотря на давление
0
213

Возврат к списку