Небензя: "Совбез ООН будто прячется от мирового сообщества"
20:45 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Безопасности ООН игнорирует ослабление коронавирусных ограничений и будто прячется от международного сообщества, сохраняя дистанционный формат работы. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности, которое в очередной раз прошло в режиме видеоконференции, как и все предыдущие заседания с весны прошлого года.
"Не могу не выразить сожаление в связи с продолжающейся практикой использования Советом виртуального формата обсуждения вопросов поддержания международного мира и безопасности, - указал Небензя. - Все мы знаем, что буквально вчера Генеральная Ассамблея прошла очередной этап повышения уровня своей открытости - в ее зале заседаний состоялись дебаты по Ближнему Востоку с участием прибывших из-за рубежа делегаций".
Российский дипломат напомнил о том, что принимающий штаб-квартиру ООН город Нью-Йорк активно снимает ограничения. "Совет же, напротив, продолжает упорно игнорировать эти тенденции, будто продолжая прятаться от международного сообщества", - добавил он, призвав как можно скорее вернуться к работе в очном формате.
В четверг в штаб-квартире ООН прошло крупнейшее мероприятие в очном формате с начала пандемии - заседание Генеральной Ассамблеи по ситуации в палестино-израильском конфликте. На него прибыли лично главы МИД Палестины, Пакистана и Турции. На полях заседания состоялся ряд двусторонних встреч.
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