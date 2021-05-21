На выборах в Перу лидирует левый радикал

20:53 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты Перу от леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо упрочил лидерство в предвыборной гонке за две недели до второго тура голосования. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра Datum ("Датум").

Как сообщает в пятницу на своем сайте издание "Перу-21", заказавшее исследование, за Кастильо готовы отдать свой голос 45,5% соотечественников, на 1,5 процентного пункта (п. п.) больше, чем неделей ранее. Его оппонентку Кейко Фухимори (дочь бывшего перуанского диктатора Альберто Фухимори) из правой партии "Народная сила" готовы поддержать чуть более 40% опрошенных (на прошлой неделе - 41%).

При этом 42% респондентов считают предвыборную программу представительницы правых политических сил более привлекательной, однако лишь 39% полагают, что ей в случае победы удастся выполнить свои обещания (не верят в это 43% опрошенных). Для 39% участников опроса оказалась более предпочтительна программа леворадикала Кастильо, в исполнение которой верят 48% респондентов. 29% считают, что политик не сможет ее реализовать.

Чуть более 9% избирателей намерены 6 июня опустить в урну для голосования пустой бюллетень. Участие в голосовании является обязательным для граждан в возрасте до 70 лет.

В опросе, который проводился в период с 18 по 20 мая, принял участие 1 201 респондент в возрасте от 18 до 70 лет из всех департаментов страны. Заявленная погрешность составляет 2,8 п. п.