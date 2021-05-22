США ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с "Северным потоком - 2"

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США ввело санкции в отношении трех российских организаций. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении финансового ведомства.

В черный список, как ранее на этой неделе сообщал Госдепартамент, вошли Федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", ООО "Мортранссервис", АО Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

При этом ООО "Коксохимтранс", уже находящуюся в санкционных списках США в связи с ситуацией на Украине, добавили и в перечень по строящемуся трубопроводу. Это означает, что, если с организации снимут рестрикции в рамках одного из этих списков, ограничения продолжат действовать против нее в рамках другого.

Американские санкции затрагивают только ту деятельность Федерального государственного бюджетного учреждения "Морская спасательная служба", которая связана только с трубопроводами "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", говорится в сообщении Минфина.

"Все финансовые операции и виды деятельности, запрещенные Законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года, <...>, с участием Федерального государственного бюджетного учреждения "Морская спасательная служба" (МСС) или любой организации, в которой МСС прямо или косвенно принадлежит 50 или более процентов акций, которые не связаны со строительством проекта трубопровода "Северный поток - 2", проекта трубопровода "Турецкий поток" или любого проекта, который является преемником любого из этих проектов, разрешаются", - говорится документе.

Соединенные Штаты также приняли решение внести в свои санкционные списки 13 судов России, принимающих участие в реализации проекта строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщило в пятницу Министерство финансов США.

Согласно распространенной им информации, в черный список включены суда "Академик Черский", "Артемис оффшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".