США ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с "Северным потоком - 2"
08:30 22.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство финансов США ввело санкции в отношении трех российских организаций. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении финансового ведомства.
В черный список, как ранее на этой неделе сообщал Госдепартамент, вошли Федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", ООО "Мортранссервис", АО Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.
При этом ООО "Коксохимтранс", уже находящуюся в санкционных списках США в связи с ситуацией на Украине, добавили и в перечень по строящемуся трубопроводу. Это означает, что, если с организации снимут рестрикции в рамках одного из этих списков, ограничения продолжат действовать против нее в рамках другого.
Американские санкции затрагивают только ту деятельность Федерального государственного бюджетного учреждения "Морская спасательная служба", которая связана только с трубопроводами "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", говорится в сообщении Минфина.
"Все финансовые операции и виды деятельности, запрещенные Законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года, <...>, с участием Федерального государственного бюджетного учреждения "Морская спасательная служба" (МСС) или любой организации, в которой МСС прямо или косвенно принадлежит 50 или более процентов акций, которые не связаны со строительством проекта трубопровода "Северный поток - 2", проекта трубопровода "Турецкий поток" или любого проекта, который является преемником любого из этих проектов, разрешаются", - говорится документе.
Соединенные Штаты также приняли решение внести в свои санкционные списки 13 судов России, принимающих участие в реализации проекта строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщило в пятницу Министерство финансов США.
Согласно распространенной им информации, в черный список включены суда "Академик Черский", "Артемис оффшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".
НОВОСТИ
- 09:30 22.05.2021
- В России появится специальный правовой режим для мигрантов
- 09:00 22.05.2021
- В белорусской колонии умер активист «Движения за свободу» В. Ашурок
- 08:50 22.05.2021
- В Кремле прокомментировали новые санкции США
- 08:40 22.05.2021
- Число жертв при инциденте на очистных сооружениях под Таганрогом увеличилось до 11
- 22:35 21.05.2021
- Смертность за время пандемии может в 2-3 раза превышать официальную статистику - ВОЗ
- 22:25 21.05.2021
- «Роснефть» выиграла иск у телеканала «Дождь» о защите деловой репутации
- 22:13 21.05.2021
- В Нигерии разбился самолет ВВС
- 21:45 21.05.2021
- США призвали Украину обеспечить независимость судей и антикоррупционного бюро
- 21:25 21.05.2021
- В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,9
- 20:53 21.05.2021
- На выборах в Перу лидирует левый радикал
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать