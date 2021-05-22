Число жертв при инциденте на очистных сооружениях под Таганрогом увеличилось до 11

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще один человек, пострадавший при ЧП на очистных сооружениях вблизи Таганрога, умер в больнице, сообщил в субботу ТАСС глава администрации города Андрей Лисицкий. Общее число жертв ЧП на данный момент составляет 11 человек.

Ранее сообщалось о гибели 10 сотрудников водоканала. Еще пятеро были доставлены в больницу скорой медицинской помощи Таганрога.

"Один человек скончался в больнице", - сказал собеседник агентства.