Число жертв при инциденте на очистных сооружениях под Таганрогом увеличилось до 11
08:40 22.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еще один человек, пострадавший при ЧП на очистных сооружениях вблизи Таганрога, умер в больнице, сообщил в субботу ТАСС глава администрации города Андрей Лисицкий. Общее число жертв ЧП на данный момент составляет 11 человек.
Ранее сообщалось о гибели 10 сотрудников водоканала. Еще пятеро были доставлены в больницу скорой медицинской помощи Таганрога.
"Один человек скончался в больнице", - сказал собеседник агентства.
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