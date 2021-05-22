0
0
133
НОВОСТИ

В Кремле прокомментировали новые санкции США

08:50 22.05.2021 Источник: Интерфакс

В Кремле заявили, что хотели бы разобраться в действиях США, объявивших о новых санкциях в отношении "Северного потока-2" на фоне заявлений о намерении провести встречу президентов двух стран.

"Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли этот шаг Вашингтона учтен Москвой при выработке решения о возможной встрече Владимира Путина с Джо Байденом.

"Посмотрим, как нам лучше будет", - добавил Песков.

Минфин США объявил ранее в пятницу о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, связанных с реализацией проекта "Северный поток 2".

Так, в списке значатся федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", общество с ограниченной ответственностью "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "КОКСОХИМТРАНС".

О решении добавить эти компании в санкционный список ранее на этой неделе сообщал госдеп США.

Также под санкциями теперь находятся суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:30 22.05.2021
В России появится специальный правовой режим для мигрантов
0
47
09:00 22.05.2021
В белорусской колонии умер активист «Движения за свободу» В. Ашурок
0
106
08:40 22.05.2021
Число жертв при инциденте на очистных сооружениях под Таганрогом увеличилось до 11
0
154
08:30 22.05.2021
США ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с "Северным потоком - 2"
0
241
22:35 21.05.2021
Смертность за время пандемии может в 2-3 раза превышать официальную статистику - ВОЗ
0
710
22:25 21.05.2021
«Роснефть» выиграла иск у телеканала «Дождь» о защите деловой репутации
0
670
22:13 21.05.2021
В Нигерии разбился самолет ВВС
0
584
21:45 21.05.2021
США призвали Украину обеспечить независимость судей и антикоррупционного бюро
0
649
21:25 21.05.2021
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,9
0
683
20:53 21.05.2021
На выборах в Перу лидирует левый радикал
0
643

Возврат к списку