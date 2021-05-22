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В белорусской колонии умер активист «Движения за свободу» В. Ашурок

09:00 22.05.2021 Источник: Эхо Москвы

В белорусской колонии умер активист «Движения за свободу» Витольд Ашурок. Издание «Наша нива» со ссылкой на родственников пишет, что официальная причина смерти заключенного – остановка сердца. Активисту было 50 лет.

В начале года Ашурка приговорили к пяти годам колонии по обвинению в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок и насилии либо угрозе применения насилия в отношении силовика. По данным правозащитного центра «Весна» суд прошел в закрытом режиме.

В начале этой недели на странице «Движения за свободу» было опубликовано письмо Ашурка, в котором он рассказывал, что администрация колонии приказала пришить к одежде политических заключенных бирки желтого цвета.  Эхо Москвы

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