В России появится специальный правовой режим для мигрантов

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальный правовой режим - "Контролируемое пребывание" - введут для мигрантов, которые не имеют права находиться в России, но вынуждены оставаться на территории страны из-за сложившихся обстоятельств, например самоизоляции из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В качестве одной из мер профилактического характера, направленных на повышение эффективности механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, планируется введение в законодательство специального правоохранительного режима - "Контролируемое пребывание". Он будет устанавливаться в отношении мигрантов, не имеющих правовых оснований для нахождения в России, но пребывающих на ее территории по тем или иным причинам", - сказал собеседник агентства.

В МВД пояснили, что новый правовой режим будет применяться к иностранцам, в отношении которых, например, приостановлено исполнение решений о высылке или им ограничен выезд из России в связи с необходимостью исполнения назначенных наказаний, участием в судебных разбирательствах. "Рассматривается вопрос об установлении такого режима и в отношении иностранцев, страдающих социально-опасными инфекционными заболеваниями, которым выданы предписания Роспотребназора о соблюдении определенных санитарных правил, в том числе режима самоизоляции", - добавили в ведомстве.

В МВД сообщили, что в отношении таких контролируемых иностранцев законодательно может быть введен ряд ограничений. Также рассматривается вопрос о внесении соответствующих изменений в КоАП РФ в части установления ответственности иностранных граждан за нарушение режима контролируемого пребывания.

По данным МВД, порядка 1,6 млн мигрантов не выехали из России после окончания срока пребывания в стране с марта прошлого года, когда началась пандемия коронавирусной инфекции. Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек.