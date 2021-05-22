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НОВОСТИ

Байден назвал условия для встречи с Ким Чен Ыном

10:00 22.05.2021 Источник: Эхо Москвы

Президент США выразил готовность встретиться с северокорейским коллегой. Джо Байден сказал, что до этого Пхеньян должен дать обязательства о денуклеаризации полуострова. Кроме того, предварительно потребуются переговоры на более низком уровне. Глава Белого дома также подчеркнул, что не позволит Ким Чен Ыну использовать встречу для его легитимизации и получения международного признания. Байден назначил помощника госсекретаря Сон Кима своим спецпредставителем по КНДР.

Предшественник Байдена Дональд Трамп стал первым и пока единственным американским президентом, встретившимся с лидером Северной Кореи.  Эхо Москвы

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