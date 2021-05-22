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НОВОСТИ

В Нигерии жертвой крушения самолета стал командующий сухопутными войсками страны

10:30 22.05.2021 Источник: Эхо Москвы

В Нигерии жертвой крушения самолета ВВС страны стал командующий сухопутными войсками. Воздушное судно разбилось накануне у аэропорта города Кадун. По данным местной прессы, в результате ЧП погибли все 12 человек, находившиеся на борту, в том числе и генерал-лейтенант Ибрагим Аттахиру. Очевидцы утверждают, что самолет взорвался и сгорел. Официально о причинах пока ничего не говорится.  Эхо Москвы

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