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Письмо Альберта Эйнштейна с уравнением E=mc2 продали за $1,2 млн

11:00 22.05.2021 Источник: Газета.Ru

Написанное от руки письмо Альберта Эйнштейна, содержащее его знаменитое уравнение E=mc2, было продано на аукционе более чем за $1,2 млн, сообщает The Guardian со ссылкой на бостонский аукционный дом.

По словам архивистов проекта Einstein Papers из Калифорнийского технологического института и Еврейского университета Иерусалима, известно только три экземпляра уравнения, написанного собственноручно Эйнштейном.

Аукционный дом RR ожидал, что документ будет продан примерно за $400 000.

«Это важное письмо как с голографической, так и с физической точки зрения», — сказал исполнительный вице-президент RR Auction Бобби Ливингстон.

Рукописное письмо на немецком языке, состоящее из одной страницы, было адресовано польско-американскому физику, критику и оппоненту ученого Людвигу Зильберштейну. Оно датировано 26 октября 1946 года.

В письме Эйнштейн заявил адресату, что на его вопрос можно ответить формулой E=mc2, «без всякой эрудиции». Он написал эти слова на бланке Принстонского университета.

Уравнение – энергия равна массе, умноженной на квадрат скорости света, – изменило физику, доказав, что время не является абсолютным и что масса и энергия эквивалентны.  Газета.Ru

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