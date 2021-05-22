Китайский марсоход успешно сошел с посадочной платформы и приступил к исследованию Марса

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Марсоход "Чжужун" успешно сошел с посадочной платформы и приступил к исследованию Красной планеты. Об этом в субботу сообщило Китайское национальное космическое управление.

"Марсоход "Чжужун" успешно покинул посадочную платформу, достиг поверхности Марса и приступил к исследованию", - говорится в заявлении ведомства.