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Китайский марсоход успешно сошел с посадочной платформы и приступил к исследованию Марса

13:00 22.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Марсоход "Чжужун" успешно сошел с посадочной платформы и приступил к исследованию Красной планеты. Об этом в субботу сообщило Китайское национальное космическое управление.

"Марсоход "Чжужун" успешно покинул посадочную платформу, достиг поверхности Марса и приступил к исследованию", - говорится в заявлении ведомства.

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