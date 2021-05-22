Несовершеннолетние стали фигурантами дела о масштабном пожаре в Кургане
12:00 22.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники полиции в Кургане предварительно установили, что к пожару, произошедшему 1 мая в десяти жилых домах и постройках, причастны четверо несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении на сайте УМВД России по Курганской области.
"Сотрудниками полиции установлены лица, причастные к пожару в поселке Северный, в результате которого были уничтожены жилые дома и надворные постройки. <…> Предварительно установлено, что четверо малолетних разожгли на берегу реки костер, который затем перекинулся на сухую траву и расположенные рядом постройки. В настоящее время в отношении них проводятся процессуальные и следственные действия", - говорится в сообщении.
По данным полиции, 1 мая в Кургане были повреждены и уничтожены огнем десять жилых домов и надворных построек. Следственной частью следственного управления УМВД России по Курганской области расследуется уголовное дело по ст. 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности").
1 мая со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщалось, что информация о пожаре на улице О. Кошевого в Кургане поступила в 12:40 мск. Первоначально огнем были охвачены дома на площади 400 кв. метров, позже площадь пожара достигла 1,7 тыс. кв. метров. Пожар был локализован в 15:50 мск, пострадавших не было.
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