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Американца, штурмовавшего Капитолий в костюме викинга, проверят психиатры

12:30 22.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Штурмовавшего Капитолий американца в костюме викинга проверят психиатры. Решение принял федеральный судья в США Ройс Лэмберт.

На этом ранее настаивал адвокат Джейкоба Энтони Ченсли, сообщает газета Washington Post.

Молодой человек участвовал в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке и c копьём в руках. Его тело покрыто татуировками, которые связывают с древнескандинавскими символами. Он также — приверженец теории заговора QAnon, согласно которой демократы якобы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а Дональд Трамп борется с этим заговором.

Шестого января толпа сторонников тогдашнего главы Белого дома разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил соперник республиканца Джо Байден. По официальным данным, погибли 5 человек.  Говорит Москва

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