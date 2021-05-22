Американца, штурмовавшего Капитолий в костюме викинга, проверят психиатры
12:30 22.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Штурмовавшего Капитолий американца в костюме викинга проверят психиатры. Решение принял федеральный судья в США Ройс Лэмберт.
На этом ранее настаивал адвокат Джейкоба Энтони Ченсли, сообщает газета Washington Post.
Молодой человек участвовал в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке и c копьём в руках. Его тело покрыто татуировками, которые связывают с древнескандинавскими символами. Он также — приверженец теории заговора QAnon, согласно которой демократы якобы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а Дональд Трамп борется с этим заговором.
Шестого января толпа сторонников тогдашнего главы Белого дома разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил соперник республиканца Джо Байден. По официальным данным, погибли 5 человек. Говорит Москва
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