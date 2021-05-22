Подведены итоги школьной олимпиады «Не прервется связь поколений – 2021»

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В Москве завершилась VIII метапредметная олимпиада «Не прервется связь поколений – 2021». В этом году в ней приняли участие более 19 тыс. ребят из 562 образовательных организаций столицы. С каждым годом количество участников неизменно растет. В этом году было выявлено 1,6 тыс. победителей и 5,6 тыс. призеров.

«У нас действительно ежегодно прирастает эта олимпиада количеством и качеством участников. Мы уже скоро подойдем к барьеру в 20 тыс. участников. Если вы посмотрите на цифру, отражающую количество образовательных организаций, вовлеченных в эту олимпиаду, то это почти все (школы Москвы. – «НГ»). И это очень важно. С этим связано количество победителей и призеров», – рассказал на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Олимпиада предполагает две обязательных части – исследование и инфографику к нему. В этом году из предложенных шести номинаций школьники выбрали ТОП-3: «Мой герой», «Места памяти», «Памятник герою». В тройку школ-лидеров по числу победителей и призеров вошли: Кадетская школа-интернат №1 (с большим отрывом), школа №285 и Кадетская школа-интернат №5.