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В России выявили 8 709 заразившихся коронавирусом за сутки

11:30 22.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 709, до 4 992 554, сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 345. Всего уже выздоровели 4 610 465 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 386 против 389 днем ранее. Всего от инфекции умерли 118 125 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,37%, следует из данных штаба.

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