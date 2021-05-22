Власти РФ хотят сократить до минимума участие чиновников в оказании госуслуг - Мишустин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти хотят сократить до минимума участие чиновников в предоставлении госуслуг, такие сервисы должны работать по одному клику. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы участников просветительского марафона "Новое знание".

"Мы хотим сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг, чтобы больше никаких справок, бумажных документов и личных посещений госучреждений не было. Решение всех вопросов по любой жизненной ситуации должно быть комплексным, чтобы услуга оказывалась в один клик и в любое время", - сказал он.