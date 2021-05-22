ЕС хочет диалога с РФ, но Москва пока не проявляет интереса, утверждает глава МИД Австрии

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз хочет наладить диалог с Россией, но Москва пока в этом не заинтересована. С таким утверждением выступил в субботу глава МИД Австрии Александер Шалленберг в преддверии саммита ЕС 24 мая, на котором обсудят отношения с Россией.

"Отношения [России и ЕС] сейчас точно напряжены и отягощены. Как говорится, танго танцуют вдвоем. Европейский союз хочет диалога. Мы хотим каналы для диалога, но для этого необходима ответная реакция, что [другая сторона] этого тоже хочет", - сказал министр в эфире радиостанции "О-1".

По утверждению министра, в настоящее время Россия не заинтересована в этом. "Сейчас нет [заинтересованности России]. Есть [соответствующие] сигналы, которые мы получаем в последнее время из Москвы", - добавил министр.