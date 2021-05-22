ЕС хочет диалога с РФ, но Москва пока не проявляет интереса, утверждает глава МИД Австрии
16:00 22.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз хочет наладить диалог с Россией, но Москва пока в этом не заинтересована. С таким утверждением выступил в субботу глава МИД Австрии Александер Шалленберг в преддверии саммита ЕС 24 мая, на котором обсудят отношения с Россией.
"Отношения [России и ЕС] сейчас точно напряжены и отягощены. Как говорится, танго танцуют вдвоем. Европейский союз хочет диалога. Мы хотим каналы для диалога, но для этого необходима ответная реакция, что [другая сторона] этого тоже хочет", - сказал министр в эфире радиостанции "О-1".
По утверждению министра, в настоящее время Россия не заинтересована в этом. "Сейчас нет [заинтересованности России]. Есть [соответствующие] сигналы, которые мы получаем в последнее время из Москвы", - добавил министр.
НОВОСТИ
- 17:00 22.05.2021
- В Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ
- 15:00 22.05.2021
- Военные Азербайджана и Турции провели совместные учения
- 14:00 22.05.2021
- Власти РФ хотят сократить до минимума участие чиновников в оказании госуслуг - Мишустин
- 13:00 22.05.2021
- Китайский марсоход успешно сошел с посадочной платформы и приступил к исследованию Марса
- 12:30 22.05.2021
- Американца, штурмовавшего Капитолий в костюме викинга, проверят психиатры
- 12:00 22.05.2021
- Несовершеннолетние стали фигурантами дела о масштабном пожаре в Кургане
- 11:30 22.05.2021
- В России выявили 8 709 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:00 22.05.2021
- Письмо Альберта Эйнштейна с уравнением E=mc2 продали за $1,2 млн
- 10:35 22.05.2021
- Подведены итоги школьной олимпиады «Не прервется связь поколений – 2021»
- 10:30 22.05.2021
- В Нигерии жертвой крушения самолета стал командующий сухопутными войсками страны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать