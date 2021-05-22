Глава СПЧ выступил против отмены моратория на смертную казнь
17:30 22.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава СПЧ выступил против отмены моратория на смертную казнь для педофилов и массовых убийц. Валерий Фадеев отметил, что такие преступники отбывают наказание в тяжёлых условиях.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он также указал на взаимосвязь крупных трагедий и возобновлений дискуссий о целесообразности применения в России высшей меры наказания. Людей, переживших горе утраты близких, «можно понять», сказал Фадеев.
«Большое горе для семей, которые подверглись таким страшным преступлениям. Похожие разговоры были в связи с убийством детей, учителей в Казани. Когда совершаются такие страшные преступления, всегда начинаются разговоры об отмене моратория на смертную казнь. Конечно, понять людей, у которых такое горе, можно. Ничего другого ожидать от людей в таких страшных случаях нельзя. Если говорить о замене смертной казни пожизненным заключением, что бывает часто, таких случаев довольно много в стране. Есть несколько специальных учреждений, где содержатся приговорённые к пожизненному заключению, и там очень тяжёлые условия. Сказать, что государство едва ли не милует этих преступников — так нельзя говорить. Эти преступники наказываются жёстко».
Фадеев, опираясь на идеи религиозного гуманизма, заявил, что смертная казнь в России неуместна.
«Почему смертная казнь нехороша? Потому что с точки зрения религиозного гуманизма, хотя слово гуманизм по отношению к преступникам, может быть, неуместно, тем не менее, не человек давал жизнь другому человеку. Это с точки зрения религиозной не очень хорошо — убивать людей, даже страшных преступников. Есть много примеров судебных ошибок, в нашей стране есть примеры и в других странах, когда приговорённых к смерти людей лишали жизни, а потом выяснялось, что они невиновны, и это тоже надо учитывать. Я считаю, что наказание в случае педофилии, массовых убийств, убийств детей должно быть жёстким, предельно жёстким, но я не считаю, что надо отказываться от моратория на смертную казнь, вот у меня такая позиция».
Сегодня детский омбудсмен Подмосковья призвала отменить мораторий на смертную казнь для педофилов. Другой мерой наказания для них Ксения Мишонова назвала пожизненный срок заключения.
Ранее в Госдуме предложили ввести смертную казнь после трагедии в Казани. Эта мера позволила бы предотвратить такие происшествия в будущем. Страх смерти мог бы остановить напавшего на гимназию №175, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Константин Затулин.
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