0
0
145
НОВОСТИ

Глава СПЧ выступил против отмены моратория на смертную казнь

17:30 22.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава СПЧ выступил против отмены моратория на смертную казнь для педофилов и массовых убийц. Валерий Фадеев отметил, что такие преступники отбывают наказание в тяжёлых условиях.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он также указал на взаимосвязь крупных трагедий и возобновлений дискуссий о целесообразности применения в России высшей меры наказания. Людей, переживших горе утраты близких, «можно понять», сказал Фадеев.

«Большое горе для семей, которые подверглись таким страшным преступлениям. Похожие разговоры были в связи с убийством детей, учителей в Казани. Когда совершаются такие страшные преступления, всегда начинаются разговоры об отмене моратория на смертную казнь. Конечно, понять людей, у которых такое горе, можно. Ничего другого ожидать от людей в таких страшных случаях нельзя. Если говорить о замене смертной казни пожизненным заключением, что бывает часто, таких случаев довольно много в стране. Есть несколько специальных учреждений, где содержатся приговорённые к пожизненному заключению, и там очень тяжёлые условия. Сказать, что государство едва ли не милует этих преступников — так нельзя говорить. Эти преступники наказываются жёстко».

Фадеев, опираясь на идеи религиозного гуманизма, заявил, что смертная казнь в России неуместна.

«Почему смертная казнь нехороша? Потому что с точки зрения религиозного гуманизма, хотя слово гуманизм по отношению к преступникам, может быть, неуместно, тем не менее, не человек давал жизнь другому человеку. Это с точки зрения религиозной не очень хорошо — убивать людей, даже страшных преступников. Есть много примеров судебных ошибок, в нашей стране есть примеры и в других странах, когда приговорённых к смерти людей лишали жизни, а потом выяснялось, что они невиновны, и это тоже надо учитывать. Я считаю, что наказание в случае педофилии, массовых убийств, убийств детей должно быть жёстким, предельно жёстким, но я не считаю, что надо отказываться от моратория на смертную казнь, вот у меня такая позиция».

Сегодня детский омбудсмен Подмосковья призвала отменить мораторий на смертную казнь для педофилов. Другой мерой наказания для них Ксения Мишонова назвала пожизненный срок заключения.

Ранее в Госдуме предложили ввести смертную казнь после трагедии в Казани. Эта мера позволила бы предотвратить такие происшествия в будущем. Страх смерти мог бы остановить напавшего на гимназию №175, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Константин Затулин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 22.05.2021
Медицина и IT - наиболее перспективные сферы для научного прорыва в РФ, считает Мишустин
0
57
18:00 22.05.2021
Охота в качестве развлечения должна быть запрещена, считают в РПЦ
0
107
17:37 22.05.2021
Анатолий Вассерман: Строительство и развитие столичного метрополитена является одной из приоритетных задач Москвы
0
153
17:00 22.05.2021
В Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ
0
266
16:00 22.05.2021
ЕС хочет диалога с РФ, но Москва пока не проявляет интереса, утверждает глава МИД Австрии
0
253
15:00 22.05.2021
Военные Азербайджана и Турции провели совместные учения
0
319
14:00 22.05.2021
Власти РФ хотят сократить до минимума участие чиновников в оказании госуслуг - Мишустин
0
383
13:00 22.05.2021
Китайский марсоход успешно сошел с посадочной платформы и приступил к исследованию Марса
0
433
12:30 22.05.2021
Американца, штурмовавшего Капитолий в костюме викинга, проверят психиатры
0
416
12:00 22.05.2021
Несовершеннолетние стали фигурантами дела о масштабном пожаре в Кургане
0
472

Возврат к списку