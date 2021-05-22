В Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ
17:00 22.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму, оба члена экипажа живы. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в силовых структурах.
"В пятницу в 18:50 на аэродроме Саки в Крыму при подготовке к вылету с земли произошло катапультирование летчиков из Су-30СМ. Оба летчика живы. Техник самолета получил ожоги", - сказал он.
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