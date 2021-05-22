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Охота в качестве развлечения должна быть запрещена, считают в РПЦ

18:00 22.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Охоту на диких животных как развлечение следует запретить. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Мне кажется, что охота в качестве развлечения или в качестве хобби вообще должна быть запрещена. Если охота необходима, допустим, в целях уменьшения популяции тех или иных животных, тогда этим должны заниматься профессионалы, которые на это специально назначены, которые получают специальную лицензию", - сказал он в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Митрополит отметил, что оборот охотничьего оружия должен быть ограничен и тщательно контролироваться. Это, по его словам, могло бы предотвратить трагедии, подобные стрельбе в школе №175 в Казани, у бывшего ученика которой было охотничье оружие.

"Но а если говорить в целом о предотвращении таких случаев, то нужно больше внимания уделять духовно- нравственному воспитанию учащихся", - добавил митрополит.

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