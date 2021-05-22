0
0
129
НОВОСТИ

Анатолий Вассерман: Строительство и развитие столичного метрополитена является одной из приоритетных задач Москвы

17:37 22.05.2021

Важнейшими задачами власти в Москве являются строительство и развитие метрополитена. По словам известного публициста и политаналитика Анатолия Вассермана, в последние годы охват города метрополитеном значительно вырос. «Строятся новые станции, улучшается инфраструктура, тем не менее, еще остаются отдаленные городские районы, где нет подземки. Таким был район «Гольяново». Местные жители вынуждены добираться до ближайшей станции «Щелковская», это создает им неудобства. Ввод участка от станции «Щелковская» до станции «Гольяново», несомненно, будет способствовать решению транспортных проблем не района, но и города в целом», - отметил эрудит.

Вассерман считает, что строительство новых станций не должно осложнять жизнь местным жителям. «Строительство новых станций необходимо проводить с соблюдением всех существующих норм, в том числе, норм допустимого уровня шума. Я очень рад за жителей Гольянова, поскольку район долгое время развивался, преимущественно, как спальный, и они вынуждены были ездить на работу, преодолевая значительное расстояние. Надеюсь, обстановка вокруг всего шоссе неизбежно станет лучше», - отмечает Вассерман, встречаясь с метростроевцами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 22.05.2021
Медицина и IT - наиболее перспективные сферы для научного прорыва в РФ, считает Мишустин
0
57
18:00 22.05.2021
Охота в качестве развлечения должна быть запрещена, считают в РПЦ
0
107
17:30 22.05.2021
Глава СПЧ выступил против отмены моратория на смертную казнь
0
176
17:00 22.05.2021
В Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ
0
266
16:00 22.05.2021
ЕС хочет диалога с РФ, но Москва пока не проявляет интереса, утверждает глава МИД Австрии
0
253
15:00 22.05.2021
Военные Азербайджана и Турции провели совместные учения
0
319
14:00 22.05.2021
Власти РФ хотят сократить до минимума участие чиновников в оказании госуслуг - Мишустин
0
383
13:00 22.05.2021
Китайский марсоход успешно сошел с посадочной платформы и приступил к исследованию Марса
0
433
12:30 22.05.2021
Американца, штурмовавшего Капитолий в костюме викинга, проверят психиатры
0
416
12:00 22.05.2021
Несовершеннолетние стали фигурантами дела о масштабном пожаре в Кургане
0
472

Возврат к списку