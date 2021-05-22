Анатолий Вассерман: Строительство и развитие столичного метрополитена является одной из приоритетных задач Москвы

17:37

Важнейшими задачами власти в Москве являются строительство и развитие метрополитена. По словам известного публициста и политаналитика Анатолия Вассермана, в последние годы охват города метрополитеном значительно вырос. «Строятся новые станции, улучшается инфраструктура, тем не менее, еще остаются отдаленные городские районы, где нет подземки. Таким был район «Гольяново». Местные жители вынуждены добираться до ближайшей станции «Щелковская», это создает им неудобства. Ввод участка от станции «Щелковская» до станции «Гольяново», несомненно, будет способствовать решению транспортных проблем не района, но и города в целом», - отметил эрудит.

Вассерман считает, что строительство новых станций не должно осложнять жизнь местным жителям. «Строительство новых станций необходимо проводить с соблюдением всех существующих норм, в том числе, норм допустимого уровня шума. Я очень рад за жителей Гольянова, поскольку район долгое время развивался, преимущественно, как спальный, и они вынуждены были ездить на работу, преодолевая значительное расстояние. Надеюсь, обстановка вокруг всего шоссе неизбежно станет лучше», - отмечает Вассерман, встречаясь с метростроевцами.