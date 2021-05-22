В Новосибирской области львицы в цирке накинулись на дрессировщика
19:00 22.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Новосибирской области львицы накинулись на дрессировщика цирка. Инцидент произошёл в Машковском районе во время выступления гастролирующего Уральского цирка.
Видео появилось в соцсетях. На кадрах видно, как хищницы, выйдя на сцену, сначала лежали на полу, а затем резко двинулись в сторону мужчины и повалили его. По информации портала NGS, дрессировщик получил рваные раны руки и ноги. Местные СМИ сообщают, что одну из львиц отстранили от выступления. Говорит Москва
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