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В Новосибирской области львицы в цирке накинулись на дрессировщика

19:00 22.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Новосибирской области львицы накинулись на дрессировщика цирка. Инцидент произошёл в Машковском районе во время выступления гастролирующего Уральского цирка.

Видео появилось в соцсетях. На кадрах видно, как хищницы, выйдя на сцену, сначала лежали на полу, а затем резко двинулись в сторону мужчины и повалили его. По информации портала NGS, дрессировщик получил рваные раны руки и ноги. Местные СМИ сообщают, что одну из львиц отстранили от выступления.  Говорит Москва

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