Сокращение трудоспособного населения продлится до второй половины 2020-х годов - Орешкин

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность населения трудоспособного возраста в РФ будет снижаться до второй половины 2020-х годов, что негативно повлияет на рост экономики. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин, выступая на марафоне "Новое знание".

"Мы видим, что примерно с 2013-2015 годов в российской экономике началось довольно резкое снижение численности трудоспособного населения, которое продлится до второй половины 2020-х годов. Это то, что было предопределено, с этим ничего уже невозможно было сделать в последние 20 лет и это, конечно, стало одним из серьезных факторов сдерживания темпов экономического роста", - сказал Орешкин.