Сокращение трудоспособного населения продлится до второй половины 2020-х годов - Орешкин
19:30 22.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Численность населения трудоспособного возраста в РФ будет снижаться до второй половины 2020-х годов, что негативно повлияет на рост экономики. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин, выступая на марафоне "Новое знание".
"Мы видим, что примерно с 2013-2015 годов в российской экономике началось довольно резкое снижение численности трудоспособного населения, которое продлится до второй половины 2020-х годов. Это то, что было предопределено, с этим ничего уже невозможно было сделать в последние 20 лет и это, конечно, стало одним из серьезных факторов сдерживания темпов экономического роста", - сказал Орешкин.
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