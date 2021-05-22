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Илон Маск заявил, что поддерживает криптовалюты в сравнении с обычными деньгами

20:00 22.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о поддержке криптовалют в сравнении с классическими денежными средствами. Соответствующую публикацию он разместил в субботу в своем "Твиттере".

"Настоящая битва [разворачивается] между бумажными [деньгами] и криптовалютами. В конечном счете я поддерживаю последние", - отметил предприниматель.

Ранее публикации Маска в "Твиттере" неоднократно сильно влияли на стоимость криптовлают. Так, к примеру, 12 мая он написал, что "Тесла" перестанет принимать биткойн в качестве платы за свои автомобили. В тот же день, по данным телеканала Си-эн-би-си, капитализация рынка криптовалюты сократилась на 365 млрд долларов. Также активно реагировала на высказывания Маска криптовалюта Dogecoin.

В этот раз твит Маска незначительно отразился на стоимости биткойна - в течение последних суток его цена снизилась лишь на 0,54%. Согласно информации портала Coindesk, к 11:30 по времени восточного побережья США (18:30 мск) курс биткойна находится на уровне 37 712,59 доллара.

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