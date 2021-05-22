Актриса Светлана Немоляева поддержала инициативу «Доступный гараж» правозащитницы Разворотневой

19:20

Фото Екатерины Бибиковой

Известная актриса, Народная артистка РСФСР, известная по кинофильму «Гараж»поддерживает идею члена Общественной палаты РФо строительстве в столице доступных гаражных комплексов. "У меня нет гаража, моя машина стоит во дворе, так как у нас закрытый двор. Но знаю, что парковочное место – удовольствие дорогое. Мой сын, актер, несмотря на то, что востребован, активно снимается, и то не может себе позволить купить место в подземном гараже. А что говорить об обычных гражданах?" – отмечает Светлана Немоляева.

Напомним, Разворотнева предложила строить в Москве многоуровневые парковки и предоставлять бесплатные места в них владельцам снесенных гаражей и льготным категориям горожан. Также предлагается установить цену на машиноместо в 150-300 тыс. руб. или гарантировать рассрочку до 10 лет на его приобретение.

По словам актрисы, проблема с парковочными местами в Москве остаётся огромной. "Я всячески поддерживаю инициативу строительства гаражей и рассрочки до 10 лет на приобретение машиномест, потому что и в спальных районах Москвы, и в центре города проблема с парковками не решена. Машины, припаркованные во дворах, в принципе мешают ходить и гулять", - считает актриса.