Актриса Светлана Немоляева поддержала инициативу «Доступный гараж» правозащитницы Разворотневой
19:20 22.05.2021
|Фото Екатерины Бибиковой
Напомним, Разворотнева предложила строить в Москве многоуровневые парковки и предоставлять бесплатные места в них владельцам снесенных гаражей и льготным категориям горожан. Также предлагается установить цену на машиноместо в 150-300 тыс. руб. или гарантировать рассрочку до 10 лет на его приобретение.
По словам актрисы, проблема с парковочными местами в Москве остаётся огромной. "Я всячески поддерживаю инициативу строительства гаражей и рассрочки до 10 лет на приобретение машиномест, потому что и в спальных районах Москвы, и в центре города проблема с парковками не решена. Машины, припаркованные во дворах, в принципе мешают ходить и гулять", - считает актриса.
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