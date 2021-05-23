Евгений Попов: На Мичуринском проспекте высадили более 100 яблонь
23:26 22.05.2021
|Фото Игоря Дегтярева
Накануне акции волонтерский штаб Евгения Попова организовал серию пикетов, в ходе которых добровольцы собрали 1100 подписей в поддержку инициативы озеленения проспекта, чтобы узнать как к ней относятся горожане. Собранные подписи стали базой для коллективного обращения в префектуру Западного округа с просьбой о помощи в проведении озеленения и окружные власти оказали содействие горожанам. Кроме того, были организованы консультации с экологами и представителями Ботанического сада МГУ. «Общение со специалистами позволило определиться с видом деревьев, местом и временем посадки», - сообщил Попов. «Понятна общая обеспокоенность тем, что зеленых насаждений становится меньше. При этом города растут, появляется все больше бетонированных и асфальтированных площадок. Ученые подсчитали, что на планете не хватает триллиона деревьев. Мы сделали первый шаг к тому, чтобы улучшить сложившуюся ситуацию», - заявил участвовавший в экспертной оценке проекта директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб. Как отмечает Евгений Попов, проект будет продолжен осенью - всего планируют высадить примерно 500 деревьев и устроить крупный экологический фестиваль.
Сейчас на западе Москвы организовано идет строек. «Но это не должно ухудшать качество жизни простых людей, отрицательно сказываться на экологической обстановке. Поэтому предлагаю вместо каждого срубленного дерева высаживать два! И принципиально важно – чтобы в этом же районе», - считает Попов.
НОВОСТИ
- 21:00 22.05.2021
- Пиотровский заявил о неготовности российской публики к эротическим выставкам
- 20:30 22.05.2021
- Цены на красную икру в России достигли десятилетнего максимума
- 20:00 22.05.2021
- Илон Маск заявил, что поддерживает криптовалюты в сравнении с обычными деньгами
- 19:30 22.05.2021
- Сокращение трудоспособного населения продлится до второй половины 2020-х годов - Орешкин
- 19:20 22.05.2021
- Актриса Светлана Немоляева поддержала инициативу «Доступный гараж» правозащитницы Разворотневой
- 19:00 22.05.2021
- В Новосибирской области львицы в цирке накинулись на дрессировщика
- 18:30 22.05.2021
- Медицина и IT - наиболее перспективные сферы для научного прорыва в РФ, считает Мишустин
- 18:00 22.05.2021
- Охота в качестве развлечения должна быть запрещена, считают в РПЦ
- 17:37 22.05.2021
- Анатолий Вассерман: Строительство и развитие столичного метрополитена является одной из приоритетных задач Москвы
- 17:30 22.05.2021
- Глава СПЧ выступил против отмены моратория на смертную казнь
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать