Победителем «Евровидения-2021» стала итальянская рок-группа Maneskin
10:09 23.05.2021
Победителем «Евровидения-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni ( «Тихие и смирные»), набрав 524 балла. Это третья победа Италии в истории "Евровидения". На втором месте оказалась французская певица Барбара Прави (499 баллов), на третьем — представитель Швейцарии Джонс Тирс (432 балла).
Певица Манижа, представлявшая Россию, заняла 9-е место с 204 баллами.
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