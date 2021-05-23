Победителем «Евровидения-2021» стала итальянская рок-группа Maneskin

10:09

Финал юбилейного 65-го музыкального конкурса «Евровидение-2021» прошел в ночь с 22 на 23 мая в Роттердаме.



Победителем «Евровидения-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni ( «Тихие и смирные»), набрав 524 балла. Это третья победа Италии в истории "Евровидения". На втором месте оказалась французская певица Барбара Прави (499 баллов), на третьем — представитель Швейцарии Джонс Тирс (432 балла).

Певица Манижа, представлявшая Россию, заняла 9-е место с 204 баллами.