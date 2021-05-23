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Для Британии угрозой номер один является Россия - Минобороны Королевства

09:00 23.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес выступил с утверждением, что Россия - противник, который представляет "угрозу номер один" для Великобритании. Такое заявление Уоллес сделал в опубликованном в субботу интервью газете "Санди телеграф".

"Мы попытались [осуществить] деэскалацию, мы испробовали [различные] методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся", - сказал министр.

Уоллес посетовал на излишнюю, по его мнению, активность российских кораблей вблизи британских границ. "Нас регулярно посещают сующие свой нос российские корабли, нас регулярно посещает большое количество российских военных кораблей", - утверждал глава британского Минобороны. "Мы видели российскую подводную лодку в Ирландском море, которую, как мне кажется, мы не видели в течение очень долгого времени", - добавил он.

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