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ВС РФ имеют мало общего с Greenpeace, но знают, что Арктика тает - NYT

09:20 23.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия, вовремя обратив внимание на климатические изменения, "обошла США" в освоении Арктики и усилении там своих оборонительных позиций. С такой оценкой выступила в субботу газета "Нью- Йорк таймс".

Издание отмечает, что российское правительство "в отличие от Госдепартамента США в администрации [экс- президента Дональда] Трампа" открыто признало наличие климатических изменений, приняв в октябре 2020 года Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В подписанном президентом РФ Владимиром Путиным указе упоминается, в частности, "рост конфликтного потенциала в Арктике, требующий постоянного повышения боевых возможностей группировок войск Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в Арктической зоне".

"Хотя Вооруженные силы РФ имеют мало общего с либеральными западными политиками или экологическими организациями вроде Greenpeace ("Гринпис"), они разделяют точку зрения о том, что льды действительно тают. Это позволило им обойти США", констатирует "Нью-Йорк таймс". При этом, по мнению издания, арктическая стратегия США "определенно изменится" при администрации нынешнего лидера Джо Байдена.

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