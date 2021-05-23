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Москва справилась с пандемией COVID-19 "как минимум не хуже" других городов в мире - Собянин

09:40 23.05.2021 Источник: Интерфакс

Столица достойно справилась с вызовом пандемии, сделав это лучше, чем некоторые города мира, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я считаю, что Москва, москвичи, все наше городское сообщество, профессиональное сообщество медиков, социальная служба, транспортная служба, все отрасли справились достойно", - сказал мэр в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) в воскресенье.

Он добавил: городская система отработана таким образом, что даёт возможность нормальной жизни в городе и работе всех его отраслей. Собянин отметил, что Москва справилась "как минимум не хуже, чем мировые города. А с учетом того, что меньше ограничений, меньше локдаунов, меньше пострадала экономика, то даже лучше".

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