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Тысячи людей в Индии поразила "черная плесень"

10:49 23.05.2021 Источник: Газета.Ru

В Индии тысячи людей заразились «черной плесенью», из-за чего 60% пациентов врачи удалили один или два глаза. Об этом пишет The Daily Star. Медики диагностировали пациентам мукормикоз, который приводил к опухолям глаз и головным болям.

«Если мы не удалим все содержимое вместе со всеми тканями, нервами и веком, инфекция может проникнуть в мозг», — рассказал врач Акшай Наир.

Он уточнил, что в таком случае спасти пациентов уже не представляется возможным. На первых этапах у заразившихся появляются только насморк, легкое онемение лица, припухлость глаз, поэтому многие пациенты откладываются посещение специалистов.

Ранее сообщалось, что индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза – грибкового заболевания, известного как «черная плесень». 

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