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Данные о заражении COVID-19 в России на 23 мая, 2021

11:10 23.05.2021 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 тыс. 951 случай, умерли за сутки 357 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 951 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 299 (14,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписаны 7 тыс. 297 человек, 357 пациентов умерли от коронавируса.

В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 924 новых случая COVID-19, 56 скончавшихся и 2 тыс. 028 выздоровевших.

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