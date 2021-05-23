Сербия получила от России танки и бронемашины в рамках военно-технической помощи

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставленная Вооруженным силам Сербии в рамках военно-технической помощи партия модернизированных танков Т-72МС и бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС, способна укрепить ее боевой потенциал. Об этом заявил в воскресенье заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в ходе церемонии передачи машин.

В мероприятии участвовали заместитель председателя правительства -министр обороны Сербии Небойша Стефанович, статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков, высшее военное командование сербской армии. Церемония состоялась в городе Ниш на территории 3-й механизированной бригады Сухопутных войск Сербии.

"Боевой состав Вооруженных сил Сербии пополнили модернизированные танки Т-72МС и бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М российского производства. Поставленная техника, отвечающая всем современным стандартам и требованиям, укрепит боевой потенциал сербской армии, будет способствовать выполнению задач по защите суверенитета и территориальной целостности страны", - сказал Фомин.