Израильтянам власти не советуют ездить в Россию из-за ситуации с COVID-19
12:45 23.05.2021 Источник: Интерфакс
Власти Израиля не рекомендуют гражданам страны ездить в Россию из-за сложной эпидемиологической ситуации, сообщает в воскресенье израильская газета "Едиот ахронот".
"Министерство здравоохранения выпустило предупреждение, касающееся поездок на Сейшельские острова, в Аргентину и в Россию из-за роста заболеваний коронавирусом", - пишет издание.
Кроме того, по его данным, израильский "красный список" могут вскоре пополнить Украина, Эфиопия, Бразилия, Индия, ЮАР, Мексика и Турция.
НОВОСТИ
- 13:03 23.05.2021
- "Спутник V" может получить европейский сертификат в июне - МИД Мальты
- 12:30 23.05.2021
- Сербия получила от России танки и бронемашины в рамках военно-технической помощи
- 12:28 23.05.2021
- Вассерман вручил семь своих книг с авторской подписью победителям конкурса "Индекс Вассермана"
- 11:10 23.05.2021
- Данные о заражении COVID-19 в России на 23 мая, 2021
- 10:49 23.05.2021
- Тысячи людей в Индии поразила "черная плесень"
- 10:09 23.05.2021
- Победителем «Евровидения-2021» стала итальянская рок-группа Maneskin
- 10:00 23.05.2021
- Идеи жителей о благоустройстве поймы реки Яуза будут реализованы – Собянин
- 09:40 23.05.2021
- Москва справилась с пандемией COVID-19 "как минимум не хуже" других городов в мире - Собянин
- 09:20 23.05.2021
- ВС РФ имеют мало общего с Greenpeace, но знают, что Арктика тает - NYT
- 09:00 23.05.2021
- Для Британии угрозой номер один является Россия - Минобороны Королевства
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать