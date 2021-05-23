Израильтянам власти не советуют ездить в Россию из-за ситуации с COVID-19

12:45 Источник: Интерфакс

Власти Израиля не рекомендуют гражданам страны ездить в Россию из-за сложной эпидемиологической ситуации, сообщает в воскресенье израильская газета "Едиот ахронот".

"Министерство здравоохранения выпустило предупреждение, касающееся поездок на Сейшельские острова, в Аргентину и в Россию из-за роста заболеваний коронавирусом", - пишет издание.

Кроме того, по его данным, израильский "красный список" могут вскоре пополнить Украина, Эфиопия, Бразилия, Индия, ЮАР, Мексика и Турция.