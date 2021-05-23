Песков рассказал, в каком ключе может обсуждаться с Украиной крымский вопрос
14:30 23.05.2021 Источник: Интерфакс
Консультации по возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского идут, но по темам общения пока ситуация тупиковая, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Песков прокомментировал информацию о консультациях с Украиной по возможной встрече Путина и Зеленского.
"Тупиковые ситуации: наши украинские визави (. . .) говорят: "Мы будем обсуждать Крым". Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества - знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами - если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым - регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать", - отметил пресс-секретарь президента.
Песков напомнил: в Конституции РФ "черным по белому написано, что это уголовное преступление - говорить об отчуждении территорий Российской Федерации".
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