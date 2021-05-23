Песков рассказал, в каком ключе может обсуждаться с Украиной крымский вопрос

14:30 Источник: Интерфакс

Консультации по возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского идут, но по темам общения пока ситуация тупиковая, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Песков прокомментировал информацию о консультациях с Украиной по возможной встрече Путина и Зеленского.

"Тупиковые ситуации: наши украинские визави (. . .) говорят: "Мы будем обсуждать Крым". Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества - знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами - если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым - регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать", - отметил пресс-секретарь президента.

Песков напомнил: в Конституции РФ "черным по белому написано, что это уголовное преступление - говорить об отчуждении территорий Российской Федерации".