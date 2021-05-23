Работы по укладке "Северного потока 2" в водах ФРГ продолжаются
14:40 23.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судно "Фортуна" продолжило работы по укладке "Северного потока - 2" в водах Германии после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии распорядилось о немедленном исполнении разрешения на строительство двухкилометрового участка в исключительной экономической зоне Германии. Об этом сообщило в воскресенье агентство ДПА со ссылкой на представителя компании - оператора Nord Stream 2 AG.
"Фортуна" в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями", - отметили в Nord Stream 2 AG. Там уточнили, что в водах Дании строительство газопровода также продолжается, там задействовано судно "Академик Черский".
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