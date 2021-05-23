Лукашенко посадил в Минске иностранный самолет с объявленным в розыск Протасевичем на борту - СМИ
15:53 23.05.2021 Источник: Интерфакс
После посадки в Национальном аэропорту Минск самолета рейса Афины-Вильнюс был задержан редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в воскресенье.
"Задержан Роман Протасевич. Он летел на рейсе Ryanair Афины-Вильнюс. Самолет экстренно сел в аэропорте Минска", - говорится в сообщении телеграм-канала БАЖ.
Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс днем 23 мая, был посажен в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В настоящее время проводятся специальные мероприятия, работают саперы, пассажиры проходят повторный досмотр.
Близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что решение о посадке самолета в Минске принял лично Александр Лукашенко. Также по его поручению для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29, который в настоящее время дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой.
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